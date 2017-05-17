Сирия новости 17 мая 07.00: САА освободила 3 деревни, 2600 боевиков покинули район Аль-Ваир в Хомсе

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Сирия, 17 мая. САА освободила три деревни к югу от авиабазы «Аль-Джирах», более 2600 боевиков и членов их семей покинули район Аль-Ваир в Хомсе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отразила нападения боевиков на фермы в Восточной Гуте Дамаска, уничтожила танк террористов в северной Латакии, захватила контроль над 6-ю карьерами вокруг деревни Атира, освободила три деревни к югу от авиабазы «Аль-Джирах».

«Исламское государство»*: потеряло танк в Латакии, несет потери в Ракке.

Курды: тяжелая артиллерия SDF**** нанесла удар по позициям террористов ИГ* на севере провинции Ракки, бойцы SDF освободили от террористов ИГ деревню Аль-Файлик.

«Хайят Тахрир аш-Шам»*****: потеряли свои КПП вокруг деревни Синджар в пригороде Идлиба.

Провинция Дамаск

Как сообщает информационное агентство Al-Masdar News, бойцы сил национальной обороны NDF, которые являются союзниками законного правительства Сирии, в воскресенье обнаружили тоннель боевиков. Они фактически наткнулись на тоннель выкопанный террористами, когда сами прокладывали свой тоннель в район Аль-Тадамон в южном Дамаске.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter агентство новостей Syria 24 бойцы САА отразили несколько нападений боевиков на фермах в окрестностях города Хитта аль-Джараш в Восточной Гуте Дамаска.

Провинция Латакия

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter один из независимых источников, сирийский спецназ уничтожил танк террористов, который обстреливал позиции САА в северной Латакии.

Провинция Алеппо

По сообщениям из разных источников, САА захватила контроль над 6-ю карьерами вокруг деревни Атира, к югу от населенного пункта Аль-Махдум и к северу от холма Таль Хассан.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter новостное агентство Aleppo 24, двое мирных жителей были ранены, когда взорвался мотоцикл недалеко от тюрьмы Азаз на севере Алеппо.

Провинция Хомс

Более 2600 боевиков и членов их семей покинули район Аль-Ваир в Хомсе во вторник, в рамках осуществления соглашения о перемирии. Репортер агентства SANA отметил, что процесс осуществлялся под наблюдением Сирийского Арабского Красного Полумесяца, Российской военной полиции и Внутренних сил безопасности.

Журналист добавил, что после эвакуации последней группы боевиков район будет почти полностью очищен от всех вооруженных формирований.

Провинция Даръа

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@IvanSidorenko1) один из источников, появилось видео казни убийцы Мухаммеда аль-Амара, который пытал и убил Башара аль-Хальки.

Провинция Идлиб

Боевики «Тахрир аль-Шам» в своем аккаунте в Twitter утверждают, что некие «бандиты» захватили у них КПП и возвели барьеры вокруг деревни Синджар в пригороде Идлиба.

Провинция Ракка

По сообщению новостного портала Al-Masdar News, во вторник вечером, во время нового наступления на Ракку, САА пробила линию обороны боевиков ИГ в восточной части Алеппо и освободила три деревни к югу от авиабазы «Аль-Джирах». Подразделения САА захватили контроль над деревнями Джарра Сагир, Махдума и Бейлонах в ходе боев с террористами ИГ.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter новостной портал Raqqa 24, тяжелая артиллерия SDF нанесла удар по позициям террористов ИГ на севере провинции Ракки.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Afarin_Mamosta) один из источников, бойцы SDF освободили от террористов ИГ деревню Аль-Файлик вместе с пшеничной фермой и близлежащими окрестностями.

Провинция Хасака

По сообщению инфопортала Aranews, Курдский национальный совет (KNC) во вторник осудил арест журналиста телеканала Zagros TV – Барзана Хуссейна, который был взят под стражу 13 мая в городе Румелан. KNC призвал полицию Асайи освободить местного члена KNC Аднана Махмуда и журналиста Барзана Хусейна.

Ирак

По сообщению агентства Fars News, бойцы контртеррористических служб Ирака (CTS) продвинулись в направлении района Аль-Ислах Аль-Зарайе в Западном Мосуле. Они наступают, освобождая район от террористов ИГ.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter новостное агентство Iraqi Day, террористы ИГ взорвали «шахид-мобиль» на севере Багдада, в результате чего двое мирных жителей были ранены.

* Организация запрещена на территории РФ.