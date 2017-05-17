Сирийский вопрос обсудили по телефону Трамп и Абдалла II

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Вашингтон, 17 мая. О ситуации в Сирии говорили по телефону во вторник президент США и король Иордании.

Как передает ТАСС, ссылаясь на официальное заявление Белого дома, Дональд Трамп и Абдалла II обсуждали пути урегулирования сирийского конфликта. В частности, «лидеры двух стран согласились с необходимостью сокращения насилия и создания условий, которые могут обеспечить долгосрочное урегулирование конфликта».

Кроме того президент США и король Иордании обсудили вопросы укрепления двухстороннего сотрудничества и детали первого зарубежного турне Трампа на посту главы Белого дома.

Также республиканец выразил Аблалле II благодарность за вклад Иордании в борьбе с запрещенной в России группировкой ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.