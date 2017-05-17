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Происшествия
Береговая охрана обнаружила обломки пропавшего самолета у Багамских островов

Береговая охрана обнаружила обломки пропавшего самолета у Багамских островов

6:23  17 Мая 2017
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Береговая охрана обнаружила обломки пропавшего самолета у Багамских островов

Майами, 17 мая. Береговая охрана США обнаружила у Багамских островов обломки пропавшего в понедельник небольшого самолета.

По словам представителя береговой службы Флориды Эрика Вудалла, обломки, найденные примерно в 25 километрах к востоку от Эльютера, вероятнее всего принадлежат пропавшему воздушному судну.

Он отметил, что в настоящее время спасатели продолжают поиски выживших.Береговая охрана обнаружила обломки пропавшего самолета у Багамских островов

Ранее Газета.ру сообщала, что в районе Бермудского треугольника пропал небольшой самолет. На его борту находились четыре человека, в том числе двое детей.

Ирина Новикова
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