Сеул может вернуть Вашингтону комплексы ПРО THAAD

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Сеул, 17 мая. Республика Корея может вернуть Соединенным Штатам уже поставленные на полуостров элементы ПРО THAAD.

Как сообщает ТАСС, такую возможность не исключил представитель правящей Демократической партии «Тобуро» У Вон Сик. Южная Корея может вернуть США комплексы, в случае если выяснится, что в ходе их размещения будут выявлены процедурные нарушения.

Кроме того, парламентарий отметил, что решение о развертывании на территории государства системы ПРО должен был принимать законодательный орган, однако в случае с THAAD подобного не было.