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Весь мир
Сеул может вернуть Вашингтону комплексы ПРО THAAD

Сеул может вернуть Вашингтону комплексы ПРО THAAD

5:54  17 Мая 2017
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Сеул может вернуть Вашингтону комплексы ПРО THAAD

Сеул, 17 мая. Республика Корея может вернуть Соединенным Штатам уже поставленные на полуостров элементы ПРО THAAD.

Как сообщает ТАСС, такую возможность не исключил представитель правящей Демократической партии «Тобуро» У Вон Сик. Южная Корея может вернуть США комплексы, в случае если выяснится, что в ходе их размещения будут выявлены процедурные нарушения.

Кроме того, парламентарий отметил, что решение о развертывании на территории государства системы ПРО должен был принимать законодательный орган, однако в случае с THAAD подобного не было.

Алексей Громов
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