Интернет-ассоциация Украины подсчитала, во сколько обойдется «великий фаервол Порошенко»

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Для того, чтобы полностью заблокировать российские сайты, Украине понадобится два года и один миллиард долларов. Об этом заявил председатель Интернет-ассоциации Украины Алекандр Федиенко.

«Если мы говорим о текущем указе президента, его надо выполнять, когда он вступит в действие. Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более, и где-то в рамках государства один миллиард долларов», — расссказал он в эфире телеканала «112 Украина».

При этом эксперт отметил, что полностью заблокировать российские сайты все равно не получится.

«Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях. Пользователь в конечном результате будет лишен не только доступа к таким сетям, как «ВКонтакте», а к другим платформам, которые находились в этой системе», — пояснил Федиенко.

В тоже время Национальная комиссия Украины, которая занимается государственным регулированием в сферах связи и информатизации, выпустила предупреждение для интернет-провайдеров, где напомнила о возможных штрафах за невыполнение указа о блокировке российских социальных сетей.

«Несоблюдение этих требований влечёт наложение штрафа на должностных лиц предприятий и организаций всех форм собственности в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан», — говорится в сообщении.

Напомним, что с 16 мая по решению президента Украины Петра Порошенко в стране были запрещены социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники» и ресурсы «Яндекс» и Mail.ru. Также под санкции попал ряд российских СМИ: РЕН ТВ, Звезда, ТВ-Центр, ВГТРК, НТВ Плюс, ТНТ, РБК, Наше Радио и МИА Россия сегодня.

Однако, по мнению замглавы Минкомсвязи РФ Алексея Волина, запрет Киева о блокировке российских сайтов в украинском сегменте Интернета бесполезен и опасен только тем, что приведет к воспитанию правового нигилизма в стране, побуждая пользователей обходить блокировку.

«Это замечательный пример эмоционального, но абсолютно нереалистичного решения. Потому что, если у вас есть ресурсы, которые имеют устойчивую многомиллионную аудиторию, то совершенно понятно, что единственной реакцией их пользователей на блокировку будет скачивание анонимайзеров, VPN и других программ, позволяющих обходить блокировку», — пояснил он.

Представители компании «Яндекс», узнав о блокировке на Украине, отметили, что подобные меры Киева никак не скажутся на их бизнесе и ударят, прежде всего, по самим гражданам Украины.

«К сожалению, решение украинских властей касается не только нас. Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов. Бизнес группы компаний «Яндекса», конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния», — говорится в заявлении компании.

А вот представители социальной сети «Вконтакте», куда по их данным ежемесячно заходят 16 миллионов украинцев, заявили о том, что намерены отстаивать интересы своих пользователей и партнеров.

«Мы, команда «ВКонтакте», всегда обходили политику стороной. Считаем, что Интернет по сути своей не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров», — заявил официальный представитель украинского офиса «ВКонтакте» Влад Леготкин.

Российский сенатор Франц Клинцевич, комментируя запрет на Украине российских сайтов и СМИ отметил, что отношение официальных властей Украины ко всему российскому хорошо известно.

«Никто бы не удивился, если бы они наложили свои санкции сразу на все, что имеет отношение к нашей стране. Так сказать, скопом», — добавил он.

По мнению политика, Киев специально тянет резину, с определенной периодичностью совершенно произвольно внося в санкционный список все новых и новых российских физических и юридических лиц.

«Эти акции рассчитаны исключительно на запад. Киев таким образом создает информационные поводы для шумихи и скандалов. Думаю, что зря старается. Европе это уже порядком надоело — там совсем другие проблемы. А к России вообще не имеет никакого отношения», — считает он.