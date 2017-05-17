Число жертв взрыва газа в Волгограде увеличилось до четырех человек

В закладки

Скопировать

Волгоград, 17 мая. Число погибших во время взрыва газа в жилом доме в Волгограде увеличилось до четырех человек.

Сообщается, что спасатели извлекли из-под завалов обрушившегося подъезда тело еще одной погибшей.

«Из-под завалов излечено тело девушки 1990 года рождения. Таким образом, количество жертв возросло до четырех», — сообщил источник в межведомственном оперативном штабе.

Ранее Газета.ру сообщала, что во вторник днем в четырехэтажном доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа.

Ранее сообщалось о гибели трех человек, а также 14 пострадавших.