Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать самолет

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Вашингтон, 17 мая. Террористы запрещенной в России группировки ИГИЛ* планировали взорвать пассажирский самолет.

Как передает «Газета.ru», со ссылкой на ABC News, об этом главе МИД России в ходе беседы рассказал президент Соединенных Штатов во время недавней встречи Сергея Лаврова с Дональдом Трампом в Вашингтоне.

Сведения о том, что террористы планируют взорвать бомбу в авиалайнере, который следовал в США, получил внедренный в «Исламское государство»* израильский шпион. Взрывное устройство должно была быть спрятано в корпус ноутбука.

К слову, в связи с новыми данными власти США решили поменять правила перелетов на самолетах из Европы и запретить пронос ноутбуков на борт.



* Организация запрещена на территории РФ.