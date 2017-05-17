Жертвы стихии: в США из-за торнадо один человек погиб и 25 пострадали

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Висконсин (США), 17 мая. В результате прохождения сильнейшего торнадо в округе Бэррон в американском Висконсине погиб один человек.

Как сообщает «Газета.ru», стихия обрушилась на регион во вторник 16 мая, и нанесла серьезный урон одной из местных птицеферм, а также одной из парковок с трейлерами, где проживали люди.

По уточненным данным, в результате прохождения торнадо в одном только этом округе погиб один человек, кроме того, как минимум 25 человек пострадали и вынуждены были обратиться в медучреждения.

Добавим, что в Соединенных Штатах, кроме Висконсина, торнадо накануне были замечены также в штатах Техас, Небраска, Оклахома и Канзас.