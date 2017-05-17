Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Режиссер Мур снимет документальный фильм о Трампе

Режиссер Мур снимет документальный фильм о Трампе

5:46  17 Мая 2017
108

Режиссер Мур снимет документальный фильм о Трампе

Вашингтон, 17 мая. Американский режиссер Майкл Мур сообщил, что намерен снять документальный фильм про президента США Дональда Трампа.

По его словам, картина получит название «Фаренгейт 11/9», так как Трамп был избран президентом США 9 ноября 2016 года.

Режиссер пообещал, что фильм существенно повлияет на президентство Трампа.Режиссер Мур снимет документальный фильм о Трампе

Международные права на фильм уже приобрели продюсеры Боб и Харви Вайнштейн, однако дата выхода картины пока остается неизвестной.

Ранее Газета.ру сообщала, что Майкл Мур пригрозил президенту США Дональду Трампу импичментом и предложил самостоятельно покинуть Белый дом.

Ирина Новикова
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть