Как в Snapchat: после обновления в Instagram появились маски

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Москва, 17 мая. Социальная фотосеть Instagram постепенно внедряет в своем сервисе новые функции, которые хорошо себя зарекомендовали в других социальных сетях

Как пишет «Газета.ru», в частности в новой версии приложения в разделе Stories появилась возможность добавлять к опубликованным фото и видео фильтры в виде цветов или животных.

К слову, как отмечают эксперты, подобная функция чем-то схожа с другим достаточно популярным приложением Snapchat. Добавим, что уже подсчитано, что Stories в Instagram каждый день пользуются 200 млн человек по всему миру.