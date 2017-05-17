Демократы в конгрессе США потребовали провести расследование в отношении Трампа

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Вашингтон, 17 мая. Члены Демократической партии США, входящие в комитет палаты представителей по надзору и государственной реформе и юридический комитет сената, потребовали проведения расследования в отношении президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что письмо, направленное председателям комитетов, подписали все 33 члена комитетов, поддерживающих Демократическую партию.

Также в письме содержится требование о расследовании в отношении главы министерства юстиции США Джеффа Сешнса и ряда высокопоставленных чиновников Белого дома.

Подчеркивается, что продолжение игнорирования скандалов, связанных с Трампом, является неприемлемым.