Одна из богатейших семей Гонконга купила самый дорогой в мире участок земли

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Гонконг, 17 мая. Одна из богатейших семей Гонконга, владеющая компанией Henderson Land Development, приобрела самый дорогой в мире участок земли.

Сообщается, что Henderson Land Development купила землю в ходе аукционных торгов. Согласно информации местных СМИ, участок земли, размером в 4,3 га обошелся компании в 3 млрд долларов. Как отмечается, приобретенный участок компания намерена застроить коммерческой недвижимостью, сообщает Газета.ру.

Стоит добавить, что аналитики внимательно следят за тем, какое влияние данная сделка окажет на цены на недвижимость и фондовые рынки.