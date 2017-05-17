Пушков прокомментировал запрет российских сайтов на Украине

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Москва, 17 мая. Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что запрет российских сайтов на Украине является бездарным и вредным шагом.

По мнению российского сенатора, «бездарнее и вреднее» запрета на сайты РФ для жителей Украины может стать только отказ от безвизового режима с Россией.

Ранее Газета.ру сообщала, что во вторник президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о запрете на территории страны доступа к российским социальным сетям «Одноклассники» и «Вконтакте», а также к ресурсам «Яндекса» и Mail.ru.