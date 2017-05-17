Берр выразил сомнения в подлинности записки экс-директора ФБР Коми

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Вашингтон, 17 мая. Глава комитета по разведке сената США Ричард Берр усомнился в подлинности записки экс-директора ФБР Джеймса Коми, в которой он пишет, что президент США Дональд Трамп призывал его свернуть расследование в отношении бывшего помощника президента по национальной безопасности Майкла Флинна.

Напомним, что New York Times во вторник выступила с утверждением, что президент США Дональд Трамп якобы просил экс-директора ФБР Джеймса Коми остановить расследование в отношении Флинна. Белый дом выступил с резким опровержением. Однако, экс-директор ФБР Коми утверждает, что при личной встрече в феврале Трамп просил его «выбросить из головы» дело Флинна. Как утверждает NYT, Коми специально записал эти слова Трампа, так как был поражен ими.

«Я на самом деле считаю, что директор мог рассказать нам о том, что была такая просьба, но она никогда им не упоминалась. Поэтому кому-то нужно будет сделать большее, нежели просто иметь на этот счет анонимные источники, чтобы я поверил в то, что там что-то есть», — прокомментировал публикацию NYT Берр.

Он добавил, что сам может написать подобную записку и зачитать ее по телефону, заявив, что это записка экс-директора ФБР Джеймса Коми.