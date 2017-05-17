Самые дорогие в мире серьги проданы на аукционе в Женеве

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Женева, 17 мая. Самые дорогие в мире серьги были проданы в ходе торгов аукционного дома Sotheby's в Женеве за рекордные 57 миллионов долларов.

Покупателем роскошного украшения стал аноним из Азии.

Сообщается, что бриллиантовые серьги, сделанные в форме капли, изготовлены из голубого и розового бриллиантов, бывших ранее частями одного кольца.

По имеющимся данным, серьгу из голубого бриллианта размером более 14,5 карат под названием «Apollo Blue» продали более, чем за 42 миллиона долларов.

Сережка из 16-каратного розового бриллианта «Artémis Pink» была продана почти за 15,4 миллиона долларов.