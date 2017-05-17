В Вашингтоне произошли столкновения у резиденции посла Турции

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Вашингтон, 17 мая. Во вторник в центре Вашингтона произошли столкновения между сторонниками и противниками президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сам Эрдоган в настоящий момент находится в Вашингтоне. Напомним, что ранее он провел в Белом доме переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщила пожарно-спасательная служба Вашингтона, стычки произошли у резиденции посла Турции, расположенной поблизости от Шеридан Серкл.

В сообщении говорится о девяти пострадавших в результате столкновений. Всех их доставили в больницу, причем одного из них в тяжелом состоянии и еще одного в очень тяжелом. В настоящий момент улицы в районе столкновений перекрыты. Какой-либо информации о задержанных пока не поступало.