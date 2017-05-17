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Происшествия
Хакеры показали порно на табло главного вокзала в Вашингтоне

Хакеры показали порно на табло главного вокзала в Вашингтоне

4:03  17 Мая 2017
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Хакеры показали порно на табло главного вокзала в Вашингтоне

Вашингтон, 17 мая. Неизвестные хакеры взломали информационное табло на железнодорожном вокзале Юнион-Стейшн в Вашингтоне.

Сообщается, что киберпреступники получили доступ к новым информационным табло, установленным ранее неподалеку от зоны фуд-корта на вокзале. На взломанных табло вместо полезной информации транслировались порнографические ролики.

По словам одного из сотрудников ресторана быстрого питания, инцидент произошел два раза за день, говорится в материале Газеты.ру.

Отмечается, что после случившегося табло отключили. В настоящее время власти пытаются установить, каким образом хакеры смогли получить доступ к экранам.

Ирина Новикова
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