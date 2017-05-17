Хакеры совершили DDOS-атаку на сайт президента Украины

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Киев, 17 мая. Администрация президента Украины Петра Порошенко сообщила, что неизвестные хакеры совершили DDOS-атаку на его сайт.

По словам заместителя главы администрации президента Дмитрия Шимкива, специалисты зафиксировали организованную атаку. В частности, были замечены имитация переходов и DDOS-атака из ресурсов «Яндекса» и VK.

Ранее Газета.ру сообщала, что во вторник президент Украины Петр Порошенко запретил использование в стране российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российских поисковых сервисов «Яндекс» и Mail.Ru.