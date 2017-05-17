Плотницкий назвал условие, при котором ЛНР вернется в состав Украины

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Луганск, 17 мая. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что возвращение ЛНР в состав Украины станет возможным только после ухода нынешней украинской власти.

Ни о каком возвращении не может быть речи, если Украина останется с тем режимом, который сейчас в стране, подчеркнул Плотницкий.

Вместе с тем, он отметил, что неонацистский режим — это не вся Украина, не весь народ.

«Рано или поздно мы их простим, но после покаяния», — цитирует главу республики газета «Известия».

Он также напомнил, что жители республики в ходе референдума провозгласили пророссийский настрой ЛНР.