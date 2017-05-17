Захарова назвала абсурдом заявления о попытках России помешать воссоединению Кипра

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Москва, 17 мая. Заявления западных СМИ о якобы имевших место попытках России затормозить переговорный процесс по воссоединению Кипра не подкреплены фактами и попросту абсурдны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Москве с недоумением восприняли заявления западных СМИ о том, что Россия, якобы, пытается помешать процессы воссоединения Кипра.

Как пишет «Газета.ru», Захарова указала, что все обвинения в адрес России не подтверждаются фактами и выглядят абсурдно. Она подчеркнула, что подобные выпады не могут идти на пользу процессу объединения Кипра.