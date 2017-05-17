МВД ЛНР: Украинский разведчик продал в Донбасс данные о личном составе части

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Луганск, 17 мая. МВД самопровозглашенной Луганской народной республики сообщило, что украинский военнослужащий продал ведомству информацию о личном составе своей части.

Сообщается, что в начале мая на «горячую линию» МВД ЛНР позвонил военнослужащий 8 полка сил специальных операций главного управления разведки Минобороны Украины и за 15 тысяч гривен (примерно 600 долларов) продал списки личного состава части.

Причиной своего действия мужчина назвал срочную необходимость погасить кредит в банке.

Отмечается, что полученная от украинского разведчика информация была передана в разработку оперативным службам МВД.