Стало известно, во сколько обойдется Украине блокировка российских сайтов

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Киев, 17 мая. Для полного блокирования российских сайтов, Украине понадобится не менее двух лет и около миллиарда долларов. С таким заявлением выступил председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

По словам Федиенко, указ украинского президента должен выполняться с момента его вступления в силу. Однако в целом для блокировки российских сайтов Украине понадобится примерно год-два времени и около миллиарда долларов. Он подчеркнул, что на данном этапе блокировка сайтом невозможна.

«Скорее всего, мы будем блокировать не сайты, а всю автономную систему, на которой находятся эти сайты и другие платформы, не перечисленные в санкциях», – приводит слова Федиенко «Газета.ru». Он подчеркнул, что подобные меры лишит пользователей и других платформ, расположенных в этой системе.