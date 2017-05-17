Самойлова назвала прошедшее в Киеве «Евровидение» скучным

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Москва, 17 мая. Российская певица Юлия Самойлова рассказала о своих впечатлениях от прошедшего в Киеве конкурса. По ее словам, мероприятия прошло «скучно».

По ее словам, ярких впечатлений от прошедшего конкурса у нее не осталось. Самойлова отметила, что он прошел очень ровно и «даже скучно как-то». Из выступавших на «Евровидении» исполнителей она отметила победителя конкурса, португальского певца Салвадора. Она рассказал, что у португальского певца «волшебный» голос – «как с пластинки».

Напомним, что Самойлова должна была представлять на «Евровидении» Россию, однако СБУ отказало ей во въезде на территорию Украины.