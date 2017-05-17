МЧС: Тела еще двух человек могут находиться под завалами дома в Волгограде

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Волгоград, 17 мая. Представитель оперативного штаба на месте взрыва газа в жилом доме в Волгограде сообщил, что под завалами рухнувшего дома могут находиться тела еще двух человек.

«Предварительно, под завалами могут находиться еще двое погибших», — сказал спасатель.

Напомним, что, по последним данным, в результате взрыва погибли три человека, еще 14 человек отправлены в больницы.

Взрыв в четырехэтажном многоквартирном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел днем во вторник, сообщала Газета.ру. В результате случившегося обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов.