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Спорт
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» на чемпионате Англии по футболу

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» на чемпионате Англии по футболу

2:04  17 Мая 2017
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«Манчестер Сити» разгромил «Вест Бромвич» на чемпионате Англии по футболу

Манчестер, 17 мая. «Манчестер Сити» одержал победу в мачте с «Вест Бромвич» в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Манчестера».

Игра прошла на стадионе «Этихад - Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Хозяева одержали решительную победу со счетом 3:1. В составе «Манчестера» голами отличились Габриэль Жезус (27 минута), Кевин де Брейне (29) и Яя Туре (57). «Вест Бромвич» смог ответить лишь голом Хала Робсона-Кану (87).

Как пишет «Газета.ru», в заключительном туре 21 мая «Манчестер» проведет выездной матч с «Уотфордом». «Вест Бромвич» встретится со «Суонси».

 

#манчестер сити #вест бромвич
Антон Зарубин
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