Белый дом: Трамп не просил Коми прекратить расследование в отношении Флинна

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Вашингтон, 17 мая. Белый дом США опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что президент США Дональд Трамп просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника по национальной безопасности Майкла Флинна.

В заявлении президентской администрации говорится, что, несмотря на то, что Трамп неоднократно положительно оценивал личность Флинна, он никогда не обращался с просьбой о прекращении расследования в отношении него.

Ранее Газета.ру сообщала, что в материале издания New York Times утверждается, что Дональд Трамп во время встречи в феврале текущего года просил Джеймса Коми «выбросить из головы» дело Флинна.