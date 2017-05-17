Эксперты ООН улучшили прогноз относительно роста ВВП России в 2017 году

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Нью-Йорк, 17 мая. Прогноз экспертов ООН по развитию экономики России был улучшен. Сейчас аналитики Всемирной организации ожидают по итогам 2017 года рост российского ВВП на 1,5%. Такие данные приводятся в обновленной версии доклада «Экономическая ситуация в мире и ее перспективы», который был подготовлен Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН (ДЭСВ).

Как пишет «Газета.ru», еще в январе этого года эксперты ООН ожидали однопроцентного роста ВВП в России. Рост ВВП в 2018 году ожидался на уровне 1,5%.

Однако в версии доклада, представленной в этот вторник, прогноз был пересчитан. Эксперты по-прежнему ожидают, что рост ВВП в 2018 году составит 1,5%, однако в текущем году он тоже должен быть равным 1,5%. Отмечается, что в докладе Россия по-прежнему отнесена к странам с «переходной экономикой».