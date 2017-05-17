Яценюк рассказал о встрече с Обамой

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Вашингтон, 17 мая. Бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк рассказал о своей встрече с бывшим президентом США Бараком Обамой.

В своем микроблоге в Twitter лидер партии «Народный фронт» сообщил о разговоре с экс-президентом и выразил ему благодарность за поддержку.

«Благодарен за его твердую поддержку — в настоящем и в прошлом — Украины, нашей свободы и безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее Газета.ру сообщала, что Арсений Яценюк с 15 по 19 мая совершит рабочую поездку в Соединенные Штаты и Канаду.