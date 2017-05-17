Венесуэла поддержала инициативу России о продлении соглашения ОПЕК

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Каракас, 17 мая. Венесуэла поддержала инициативу России и Саудовской Аравии по продлению срока действия соглашения стран ОПЕК, а также не входящих в эту организацию государств, о сокращении добычи нефти до конца первого квартала 2018 года. Такое заявление сделало министерство нефтяной и горнорудной промышленности Венесуэлы.

Как гласит текст заявления министерства, Венесуэла поддержала совместное предложение министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха и министра энергетики России Александра Новака о продлении на девять месяцев соглашения о добровольном сокращении добычи нефти, пишет «Газета.ru».

Министерство Венесуэлы подчеркнуло, что данное соглашение ОПЕК благотворно повлияло на восстановление цен на нефть.