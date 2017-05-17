Сечин сообщил об увеличении поставок российской нефти в Китай

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Москва, 17 мая. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин сообщил, что за первый квартал текущего года Россия увеличила поставки нефти в Китай на 12%.

В докладе Сечина говорится, что «объем поставок российской нефти в Китай увеличился еще на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также отмечается, что Китай стал ключевым партнером РФ в области экспорта нефти, так как доля КНР достигла 20,6% за прошлый год.

В материале Газеты.ру также говорится, что «Роснефть» намерена расширить партнерство с Китаем в сфере освоения месторождений нефти и газа на шельфе.