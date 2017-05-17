Трамп просил Коми завершить расследование в отношении Флинна – СМИ

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Вашингтон, 17 мая. Президент США Дональд Трамп обращался к бывшему руководителю ФБР Джеймсу Коми с просьбой завершить расследование в отношении бывшего советника президента Майкла Флинна, которого обвиняли в «связах с Россией». Об этом сообщает газета The New York Times.

Как пишет издание, Трамп озвучил свою просьбу в феврале этого года во время встречи Трампа и Коми в овальном кабинете Белого дома. Отмечается, что Коми написал заметку сразу после встречи, где описал ее ход. Американское издание ссылается на двух людей, которые имели возможность прочитать текст этой заметки, так как она нигде не публиковалась.

Напомним, что Флинн был отправлен в отставку, так как скрыл свои «связи» с российскими властями. Коми также был лишен своего поста, как неспособный «эффективно руководить» ведомством, пишет «Газета.ru»