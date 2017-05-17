Самолет пропал в районе Бермудского треугольника

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Майами, 17 мая. Береговая охрана США сообщила об исчезновении небольшого двухмоторного самолета MU-2B в районе Бермудского треугольника.

Сообщается, что воздушное судно пропало с экранов радаров во время полета из Пуэрто-Рико во Флориду. В момент исчезновения самолет находился на высоте около семи тысяч метров примерно в 60 километрах от Багамских островов.

По информации диспетчеров, самолет вылетел из Пуэрто-Рико в понедельник в 11:00 по местному времени (18:00 по московскому времени), примерно в 14:00 (21:00 по московскому времени) связь с ним была потеряна.

По имеющимся данным, на борту самолета находились четыре человека — двое взрослых и двое детей.

В настоящее время Береговая охрана США проводит поиски исчезнувшего самолета.