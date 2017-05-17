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Происшествия
Секретная служба задержала нарушителя, пытавшегося пробраться в Белый дом

Секретная служба задержала нарушителя, пытавшегося пробраться в Белый дом

0:57  17 Мая 2017
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Секретная служба задержала нарушителя, пытавшегося пробраться в Белый дом

Вашингтон, 17 мая. Агенты Секретной службы США задержали человека, который пытался пробраться в Белый дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, Секретная служба перекрыла все входы и выходы в Белый дом после появления сообщений о неизвестном, пытавшемся пробраться в резиденцию американского президента. По данным «Газеты.ru», неизвестный перепрыгнул через велосипедную стойку около северного забора на улице, соединяющей Белый дом и Капитолий.

По последним данным, нарушитель уже взят под стражу. Сейчас его допрашивают представители секретной службы.   

 

#белый дом
Антон Зарубин
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