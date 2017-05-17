Секретная служба задержала нарушителя, пытавшегося пробраться в Белый дом

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 17 мая. Агенты Секретной службы США задержали человека, который пытался пробраться в Белый дом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщалось ранее, Секретная служба перекрыла все входы и выходы в Белый дом после появления сообщений о неизвестном, пытавшемся пробраться в резиденцию американского президента. По данным «Газеты.ru», неизвестный перепрыгнул через велосипедную стойку около северного забора на улице, соединяющей Белый дом и Капитолий.

По последним данным, нарушитель уже взят под стражу. Сейчас его допрашивают представители секретной службы.