Сборная России по хоккею сыграет в 1/4  финала ЧМ с Чехией в Париже

В закладки

Скопировать

Москва, 17 мая. В этот четверг сборная России по хоккею проведет в Париже игру со сборной Чехии в ¼ финала чемпионата мира. Об этом стало известно после заключительных матчей в группах А и В между командами Канады и Финляндии, а также германии и Латвии.

Напомним, что сборная Канады одержала победу над Финляндией, выиграв со счетом 5:2. Тем временем, немецкие хоккеисты победили латвийцев по серии буллитов и вышли из группы с четвертого места.

Россия проведет матч с Чехией в Париже, 18 мая, пишет «Газета.ru».