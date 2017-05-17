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Происшествия
Неизвестные осквернили памятник советским летчикам в эстонском городе Кивиыли

Неизвестные осквернили памятник советским летчикам в эстонском городе Кивиыли

0:46  17 Мая 2017
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Кивиыли, 17 мая. В эстонском городе Кивиыли неизвестные вандалы осквернили памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, сообщает новостной портал Delfi со ссылкой на главу местной организации ветеранов Саркиса Татевосяна, который b обратился с заявлением в полицию в связи с произошедшим актом вандализма.

Как сообщает портал, инцидент случился в ночь на 16 мая. Неизвестные нанесли на монумент оскорбительную надпись.

Памятник находился на частном участке земли, куда был перенесен 9 мая из деревни Ряза в связи с тем, что на прежнем месте его также многократно оскверняли вандалы.

#вандалы #эстония
Олег Сорокин
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