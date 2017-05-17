Обновленная Nokia 3310 вышла в продажу в России

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Москва, 17 мая. В России стартовали продажи обновленной модели мобильного телефона Nokia 3310. Сейчас ее можно приобрести в Москве и Московской области, в остальных городах России действует предзаказ.

Новая модель стоит в России 3 990 рублей и продается в четырех различных цветах – красном, желтом, синем и сером, пишет «Газета.ru»

Напомним, что оригинальный аппарат был выпущен в 2000 году. Он отличался длительной работой аккумулятора и прочным корпусом. Создатели обновленной модели утверждают, что их телефон может работать месяц без подзарядки.

Кроме того, во втором квартале 2017 года выйдут новые модели Nokia 6, Nokia 5 и Nokia 3.