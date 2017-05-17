США готовы вести диалог с Пхеньяном, если он откажется от ракетных испытаний

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Нью-Йорк, 17 мая. США намерены ужесточить санкции в отношении КНДР, заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

В то же время, она подчеркнула, что Вашингтон готов пойти на диалог с Пхеньяном, если власти Северной Кореи прекратят ракетные и ядерные испытания.

Как пишет газета «Известия», Хейли заявила, что США будут накладываться санкции и на третьи страны, которые будут оказывать КНДР помощь по обходу ограничений.

«Мы хотим рассмотреть действующие санкции и рассмотреть ужесточение санкций. США не пропустят третьи страны, которые помогают Северной Корее, и наложат санкции на них», – заявила она.

Также она добавила, что Москва должна определиться со своей позицией и дать однозначный ответ, поддерживает ли он Пхеньян или нет.