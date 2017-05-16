Белый дом готов сотрудничать с Россией и Ираном по сирийскому урегулированию

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Вашингтон, 16 мая. Вашингтон готов сотрудничать с Москвой и Тегераном, чтобы добиться разрешения сирийского кризиса. Такое заявление сделал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

«США будут работать как с Россией, так и с Ираном, чтобы выработать мирное решение для Сирии», – заявил Спайсер во время ежедневного брифинга в Белом доме.

Как пишет газета Financial Tribune, Спайсер сделал свое заявление, комментируя недавние переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента США Дональда Трампа, на которых, среди прочего, обсуждались совместные усилия по урегулированию сирийского кризиса.