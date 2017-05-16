Шарапова извинилась перед болельщиками за необходимость покинуть турнир

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Рим, 16 мая. Российская теннисистка Мария Шарапова принесла свои извинения болельщикам за необходимость сняться с матча второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Причиной добровольного выхода из турнира стала полученная ею травма бедра.

Матч между Шараповой и хорватской теннисисткой Марьяной Лучич-Барони прошел в этот вторник и был остановлен после третьего сета из-за травмы россиянки. По итогам двух сетов счет был равным (4:6, 6:3), в третьем начала выигрывать Шарапова (2:1).

Шарапова извинилась за необходимость выбыть с турнира и сообщила, что намерена пройти все необходимые обследования, чтобы убедиться в том, что травма несерьезная. Также она поблагодарила организаторов турнира за предоставленную возможность выступить.