Эрдоган пригласил Трампа и его семью в Турцию

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Вашингтон, 16 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил своего американского коллегу Дональда Трампа нанести визит в Турцию вместе с семьей. Такое заявление он сделал во время пресс-конференции в Белом Доме.

Поблагодарив Трампа за радушный прием в Белом доме, Эрдоган добавил, что с «нетерпением ждет» его вместе со всей его семьей в Турции.

Напомним, что на прошлой неделе турецкий президент назвал свой визит в Вашингтон «новым началом» для отношения между США и Турцией. Эрдоган подчеркнул, что одной из тем переговоров между ним и Трампом станет тема экстрадиции оппозиционного проповедника, проживающего в США, Фетхуллаха Гюлена.



