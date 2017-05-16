Информация, которую Трамп передал Лаврову, была получена от Израиля

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Вашингтон, 16 июня. Разведывательная информация, которой президент США Дональд Трамп поделился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, была получена от Израиля. Об этом пишет американская газета The New York Times.

По данным издания, секретная информация, которую Трамп передал Лаврову во время встречи в Белом доме, была предоставлена израильской стороной.

Как сообщил посол Израиля в США Рон Дермен, обе страны продолжат тесное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Он подчеркнул, что Израиль полностью доверяет США в сфере обмена разведданными.

Напомним, что ряд американских СМИ на прошлой неделе написали, о том, что Трамп во время встречи с Лавровым, передал ему секретную информацию о запрещенной в России террористической группировке ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.