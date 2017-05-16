Белый дом расширил свой санкционный список по Сирии

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Вашингтон, 16 мая. Перечень сирийских физических и юридических лиц, в отношении которых были введены американские санкции, был расширен. Об этом сообщает министерство финансов США.

Как отмечается, в список были добавлены еще пять физических и столько же юридических лиц.

Белый дом заявило, что подобные меры приняты в связи с «продолжающимися актами насилия сирийского правительства» в отношении мирных жителей. Речь идет о запрете для американцев на ведение дел с компаниями, внесенными в этот список. Кроме того, счета всех попавших в данный лист, подлежат заморозке.

В «черном списке» оказались компании Al-Ajnihah, SCIT и Barly Off-Shore, а также благотворительная организация Al-Bustan и банк Cham Islamic Bank.