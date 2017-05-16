Telegram отказался предоставить информацию государствам или спецслужбам

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Руководство мессенджера Telegram заявило, что не собирается выдавать информацию ни одному государству в мире. Об этом заявил представитель сервиса.

Как пишет Rambler News Service, ни одно правительство или спецслужба не получили ни бита информации от них. «Так будет всегда», – отметил он.

Руководство мессенджера подчеркнуло, что все передаваемые данные зашифрованы, а ключи для доступа к ним разделены на части и физически хранятся в нескольких различных дата-центрах.

По словам представителя сервиса, дата-центры находятся в разных юрисдикциях. Для того, чтобы добиться Теlegram выдачи данных, потребуется «нереальный» уровень сотрудничества между несколькими странами.