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Политика
Де Мистура хочет создать консультативный механизм для обсуждения конституции Сирии

Де Мистура хочет создать консультативный механизм для обсуждения конституции Сирии

22:40  16 Мая 2017
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Де Мистура хочет создать консультативный механизм для обсуждения конституции Сирии

Женева, 16 мая. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил сформировать консультативный механизм, направленный на обсуждение новой конституции САР. Соответствующий документ был передан участникам межсирийских переговоров в Женеве.

«Механизм будет включать в себя отдельные консультации офиса спецпосланника ООН с группами экспертов в области права, которые будут назначены делегациями правительства и оппозиции», — передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура встретился с представителями делегации ВКП.

Алексей Громов
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