Де Мистура хочет создать консультативный механизм для обсуждения конституции Сирии

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Женева, 16 мая. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура предложил сформировать консультативный механизм, направленный на обсуждение новой конституции САР. Соответствующий документ был передан участникам межсирийских переговоров в Женеве.

«Механизм будет включать в себя отдельные консультации офиса спецпосланника ООН с группами экспертов в области права, которые будут назначены делегациями правительства и оппозиции», — передает РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура встретился с представителями делегации ВКП.