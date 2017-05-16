Британский посол был вынужден спасаться бегством от кабана в лесу под Веной

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Лондон, 16 мая. Посол Великобритании в Австрии Ли Тернер рассказал, что получил травмы, спасаясь от дикого кабана в одном из лесов под Веной.

По его словам, накануне, во время одной из прогулок в лесу около австрийской столицы, он встретился с группой кабанов, с которыми были детеныши. Он попытался незаметно отойти, но один из зверей начал его преследовать.

Тернер решил спасаться бегством, однако кабан начал догонять его. Тогда посол попытался забраться на кучу бревен, оставленных в лесу, однако лишь заработал множество ушибов и царапин. Отмечается, что кабан не тронул посла.

Сам Тернер указал в своем блоге, что охота на кабанов может быть опаснее, чем на медведей.