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Общество
РПЦ заявила, что «спецпропусков» к мощам Николая Чудотворца не будет

РПЦ заявила, что «спецпропусков» к мощам Николая Чудотворца не будет

22:21  16 Мая 2017
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РПЦ заявила, что «спецпропусков» к мощам Николая Чудотворца не будет

Москва, 16 мая. Мощи Николая Чудотворца будут доставлены спецрейсом из Италии в Москву вечером 21 мая. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

Волков пояснил, что с 22 мая по 12 июля все желающие смогут поклониться мощам святителя Николая Чудотворца в московском храме Христа Спасителя, а с 12 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Он также добавил, что прихожане желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве и в Санкт-Петербурге будут стоять в общей очереди и никаких спецпропусков для тех, кто пожелает прикоснуться к мощам в обход общей очереди не будет.

#волков
Алексей Громов
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