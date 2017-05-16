РПЦ заявила, что «спецпропусков» к мощам Николая Чудотворца не будет

В закладки

Скопировать

Москва, 16 мая. Мощи Николая Чудотворца будут доставлены спецрейсом из Италии в Москву вечером 21 мая. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков.

Волков пояснил, что с 22 мая по 12 июля все желающие смогут поклониться мощам святителя Николая Чудотворца в московском храме Христа Спасителя, а с 12 июля по 28 июля мощи будут находиться в Санкт-Петербурге.

Он также добавил, что прихожане желающие поклониться мощам Николая Чудотворца в Москве и в Санкт-Петербурге будут стоять в общей очереди и никаких спецпропусков для тех, кто пожелает прикоснуться к мощам в обход общей очереди не будет.