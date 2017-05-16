Белый дом верит в сотрудничество России и США по Сирии

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Вашингтон, 16 мая. Российская и американская стороны могут найти общие интересы, связанные с вопросами сотрудничества по Сирии. Об этом во вторник заявил официальный представитель администрации президента Соединенных Штатов Америки Шон Спайсер.

Он напомнил о том, что Вашингтон и Москва заинтересованы в борьбе с боевиками так называемого «Исламского государства»* (деятельность данной группировки запрещена в России).

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

* Организация запрещена на территории РФ.