Операция против ИГ в провинции Дейр-эз-Зор угрожает мирным жителям – ООН

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Нью-Йорк, 16 мая. Проведение военных операций против террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор подвергает мирных жителей серьезной опасности. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Как заявил Дюжаррик, ООН получает сообщения о продолжающихся столкновениях в провинции Дейр-эз-Зор. По данным Всемирной организации, авиаудары по городу Абу-Кемаль стали причиной гибели нескольких десятков мирных жителей.

Ранее агентство САНА сообщило об ударе ВВС международной коалиции, возглавляемой США по населенному пункту Абу-Кемаль в 140 километрах от Дейр-эз-Зора. По предварительным данным, погибли более 30 человек.

* Организация запрещена на территории РФ.