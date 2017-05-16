Министр строительства Израиля потребовал убить Асада

В закладки

Скопировать

Иерусалим (Израиль), 16 мая. Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада необходимо ликвидировать, заявил во вторник министр строительства Израиля Йоав Галант.

Галант, являющийся генерал-майором запаса, призвал убить сирийского лидера. По мнению израильского политика, Асаду «нет места в этом мире».

Напомним, ранее эксперты заявили о том, что власти Соединенных Штатов Америки и поддерживаемые ими отряды курдского ополчения якобы планируют «убрать» президента Сирии Башара Асада, который является надеждой на стабилизацию обстановки в зоне регионального конфликта.