Министр строительства Израиля потребовал убить Асада
В закладки
Иерусалим (Израиль), 16 мая. Президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада необходимо ликвидировать, заявил во вторник министр строительства Израиля Йоав Галант.
Галант, являющийся генерал-майором запаса, призвал убить сирийского лидера. По мнению израильского политика, Асаду «нет места в этом мире».
Напомним, ранее эксперты заявили о том, что власти Соединенных Штатов Америки и поддерживаемые ими отряды курдского ополчения якобы планируют «убрать» президента Сирии Башара Асада, который является надеждой на стабилизацию обстановки в зоне регионального конфликта.
Должна ли Россия помогать правительству Башара Асада?
ПроголосоватьВсе опросы
Комментарии