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Россия
ФСБ получила право изымать земельные участки для обеспечения охраны госграницы

ФСБ получила право изымать земельные участки для обеспечения охраны госграницы

22:01  16 Мая 2017
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ФСБ получила право изымать земельные участки для обеспечения охраны госграницы

Москва, 16 мая. Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) получила право изымать земельные участки и объекты недвижимости для государственных нужд. Соответствующий указ был подписан сегодня президентом России Владимиром Путиным.

В тексте указа отмечается, что речь идет как о земельных участках, так и о строениях, размещенных них. ФСБ получает право изымать их для обеспечения защиты и охраны государственной границы.

Решение об изъятии будет приниматься самой службой в пределах служебных полномочий.

Напомним, что ранее аналогичными полномочиями наделялась Федеральная служба охраны (ФСО)

 

#путин #фсб
Антон Зарубин
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